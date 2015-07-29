Пентагон відключив внутрішню пошту через "підозрілу активність" - ВВС

Як повідомляє ВВС Україна, через це без робочої пошти залишилися голова Об'єднаного комітету начальників штабів Мартін Депмсі й сотні військовослужбовців і цивільних працівників відомства. Наразі їм надали тимчасовий доступ до листування.

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За словами представника Пентагону Валерії Хендерсон, мова йде не про ті сервери, на яких зберігається таємне листування. Водночас яке походження цієї "підозрілої активності", пані Хендерсон не зазначила.

Над проблемою працює військовий штаб інтернет-операцій. Інформації про ймовірні джерела атаки поки немає.

Як зазначається, це вже не перше повідомленні за останній час про комп'ютерні атаки на американські військові і цивільні відомства.