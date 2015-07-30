Кім Чен Ин готується до війни з США і Південною Кореєю - ЗМІ

Як повідомляє ТАСС з посиланням на агентство ЦТАК, Кім Чен Ин зробив заяву за підсумками візиту на військову базу Кальмі недалеко від портового міста Вонсан на східному узбережжі країни.

Відзначається, що тренування, яку ЦТАК назвав "військово-повітряними змаганнями", було проведене з нагоди 62-ї річниці підписання угоди про перемир'я за підсумками Корейської війни 1950-1953 років.

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Цей конкурс "повинен здійснити радикальний поворот у навчаннях, спрямованих на підготовку до війни, повної бажання звести рахунки з американськими імперіалістами і групою південнокорейських маріонеток, які, будучи охоплені проамериканської психопатією, розпалюють протистояння між співвітчизниками", цитує лідера КНДР ЦТАК.

Начальник Генштабу північнокорейської Рі Ен Гіль, який також був присутній на показових виступах льотчиків, у своїй промові зазначив, що Корейський півострів зараз знаходиться на межі війни, що за масштабами не поступається конфлікту 65-річної давності.

ЦТАК не повідомляє, коли саме відбулися навчання. Річниця закінчення Корейської війни відзначається 27 липня.