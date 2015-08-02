У Туреччині внаслідок теракту троє військових загинули, 32 поранено

Про це повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на Hurriyet Daily News.

Напад було вчинено за допомогою трактора, начиненого двома тоннами вибухівки. Його було здійснено на пост жандармів, розташований у районі Догубеязит східній провінції Агри, що межує з Іраном.

Губернатор провінції підтвердив, що двоє солдатів загинуло, 24 поранених наразі доставлені до лікарень.

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Крім того, окремий напад стався 2 серпня в південно-східній провінції Мардін, де на міні підірвався автомобіль з військовими. Внаслідок вибуху один солдат загинув, вісім отримали поранення.

Як повідомляється, в обох атаках турецька влада звинувачує бойовиків Робітничої партії Курдистану.

Нагадаємо, Туреччина почала бомбити позиції забороненої Робітничої партії Курдистану на півночі Іраку минулої п'ятниці після серії нападів і вбивств працівників поліції, в яких влада звинуватила курдських бойовиків.

Одночасно Туреччина завдає ударів і по позиціях "Ісламської держави".