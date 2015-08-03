В уельському місті Конуї офіційно призначили нового блазня - ЗМІ
Місто Конуї на півночі Уельсу офіційно призначило першого за 700 років міського блазня.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство France Press.
Посаду блазня зайняв 34-річний Рассел Ервуд, професійний фокусник і цирковий артист. Церемонія призначення блазня пройшла на центральній площі міста в неділю. Щоб заслужити посаду, кандидат пройшов три випробування - наосліп жонглював кинджалами, балансував на підборідді бойовий меч і демонстрував фокус зі зникненням монет. Під час виконання трюків поряд з Ервудом знаходився міський кат з середньовічною сокирою.
"Зайняти місце міського блазня - це велика честь, адже їх досить мало", - заявив Ервуд.
Тож до кінця серпня міський блазень повинен влаштовувати на вулицях міста по два трюкових шоу в день, три рази на тиждень. Офіційною уніформою Ервуда буде костюм з вухами віслюка, який в XIII столітті був традиційним вбранням блазнів.
Попередній міський блазень Конуї був призначений в 1294 році королем Англії Едуардом I.
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