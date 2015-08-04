У Колумбії в результаті падіння вертольота загинуло щонайменше 15 поліцейських

Щонайменше 15 співробітників поліції загинули при аварії вертольота в ході операції з ліквідації наркокартелю "Клан Усуга" на північно-заході Колумбії.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство France-Presse.

"В ході операції під назвою "Агамемнон" з ліквідації наркокартелю "Клан Усуга" вертоліт Blackhawk зазнав аварії між муніципалітетами Карепа та Чігородо. На борту перебували 17 осіб, з них 15 загинули, ще двоє отримали поранення", — заявили представники поліції.

Влада Колумбії почали кампанію з ліквідації наркокартелю кілька тижнів тому.

Минулого місяця президент країни Хуан Мануель Сантос збільшив винагороду за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати ватажка угруповання Даріо Усугі (Dario Usuga), до 600 тисяч доларів.

Як заявили представники поліції, арешт ватажка покладе край діяльності угруповання.

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