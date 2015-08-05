У Медведєва підтримали ідею обмеження закупівлі західних презервативів - це поліпшить демографію

Таку думку висловив помічник голови уряду РФ, колишній головний санітарний лікар Геннадій Оніщенко, передають РИА Новости. Крім того, на його думку, такий захід сприятиме акуратності у виборі статевого партнера.

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"Гумотехнічні вироби (презервативи) ніякого відношення до здоров'я не мають, це просто змусить бути більш дисциплінованим, більш чітким і розбірливим у виборі партнерів, а, можливо, зробить якусь послугу нашому суспільству в плані вирішення демографічних проблем", - заявив Геннадій Онищенко.

Нагадаємо, що крім презервативів, серед іноземних виробів, яких можуть торкнутися обмеження є тростини, рентгенівські апарати, сканери, стерилізатори, екзопротези грудних залоз, штучні клапани серця, штучний лівий шлуночок серця, а також антисептики та дезінфекційні препарати.

"Стосовно дефібриляторів, бинтів, тростин я не бачу жодних серйозних ускладнень, крім можливих незручностей для бізнесу", - заявив Геннадій Онищенко. "Тростину, я впевнений, ми зробимо самі, інша справа, можливо, будуть втрачені якісь бренди, які теж існують у цій галузі, можливо, вони будуть позбавлені низки витончених деталей, або матеріали будуть менш звичними, але це можна пережити", - прокоментував обмеження Геннадій Онищенко.