Прем'єр РФ Медведєв призначив себе головним у питаннях імпортозаміщення продукції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні уряду Росії. «В уряді має бути створена окрема комісія з імпортозаміщення... Завдання комісії зрозумілі. Вона координуватиме діяльність федеральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади та державних компаній, а також компаній з переважною державною участю, інститутів розвитку з питань імпортозаміщення», - сказав Дмитро Медведєв.

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За його словами, мета – створити умови для власного виробництва тих товарів, які РФ раніше отримувала по імпорту.

Дмитро Медведєв додав, що при комісії будуть сформовані дві підкомісії – у цивільних галузях і з оборонки.

«Роботою всієї комісії керуватиму я особисто. Потрібно підготувати остаточні пропозиції щодо персонального складу та внести їх», - сказав він.

Дмитро Медведєв запевнив, що в уряді зацікавлені не просто в механічному заміщенні нормальних іноземних товарів на посередні російські.

«Природно, мова повинна йти про створення товарів конкурентоспроможних не тільки стосовно до умов російського ринку, а стосовно до умов світового ринку. Тільки таке імпортозаміщення нам і потрібне», - сказав Дмитро Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року російський президент Володимир Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 року зможе відмовитися від співпраці з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив сподівання, що цього не станеться. Проте вже 14 травня Володимир Путін вимагав від уряду РФ відмовитися від кооперації з іноземними партнерами при виробництві зброї і військової техніки, «щоб не залежати по жодному з напрямків переоснащення армії і флоту на нову систему озброєнь».