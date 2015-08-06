Дуда заявив про необхідність розширення присутності НАТО в Польщі та Східній Європі

19:01, 06 серпня 2015
Світ
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Польща потребує зміцнення своїх гарантій безпеки та підвищення присутності НАТО в країні.

REUTERS

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Нам однозначно потрібно більше гарантій від НАТО" - сказав президент.

"Не тільки Польща, а й вся Центрально-Східна Європа перебуває в складній геополітичній ситуації. Тому ми потребуємо більшої присутності НАТО – в цій частині Європи і в нашій державі", - наголосив він.

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За його словами, він уже піднімав це питання на зустрічах з представниками інших країн, союзників Польщі по НАТО.

Дуда також заявив, що Польща має скоригувати свою зовнішню політику, проте жодних революційних кроків не очікується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, Дуда склав присягу перед Національними Зборами Польщі (об’єднані палати Сейму та Сенату). Таким чином він формально вступив на посаду президента країни.

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