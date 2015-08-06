Дуда заявив про необхідність розширення присутності НАТО в Польщі та Східній Європі
Польща потребує зміцнення своїх гарантій безпеки та підвищення присутності НАТО в країні.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.
"Нам однозначно потрібно більше гарантій від НАТО" - сказав президент.
"Не тільки Польща, а й вся Центрально-Східна Європа перебуває в складній геополітичній ситуації. Тому ми потребуємо більшої присутності НАТО – в цій частині Європи і в нашій державі", - наголосив він.
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За його словами, він уже піднімав це питання на зустрічах з представниками інших країн, союзників Польщі по НАТО.
Дуда також заявив, що Польща має скоригувати свою зовнішню політику, проте жодних революційних кроків не очікується.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, Дуда склав присягу перед Національними Зборами Польщі (об’єднані палати Сейму та Сенату). Таким чином він формально вступив на посаду президента країни.