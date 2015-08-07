В результаті теракту в Кабулі загинули не менше 8 людей, більше 100 отримали поранення

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників місцевої поліції та медиків.

"Вибух стався біля армійської частини", - зазначив начальник поліції Кабула Абдул Рахман Рахімі. Він додав, що в результаті теракту знайдено 8 тіл загиблих, також близько 128 осіб були поранені.

Пошкодження від вибуху отримали прилеглі будинки та припарковані автомобілі.

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При цьому, за даними західних джерел безпеки, в результаті вибуху загинули 15 осіб. Метою терористів була база афганської розвідки, розташована поруч.

Відповідальність за теракт на себе поки ніхто не брав.

Раніше УНІАН повідомляв, що поряд з посольством Великобританії в столиці Афганістану терорист-смертник підірвав начинений вибухівкою транспортний засіб.