Лідери сирійської опозиції прибудуть до Москви - ЗМІ

Представники підтримуваної західними країнами сирійської опозиції, які довгий час не довіряли Росії через її підтримку президента Сирії Башара аль-Асада, наступного тижня відвідають Москву, повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.

Це відбудеться на тлі відновлення дипломатичних зусиль із вирішення конфлікту.

Інформоване джерело в Росії повідомило Reuters, що делегація Національної коаліції сирійських опозиційних і революційних сил (НКСОРС) на чолі з нещодавно переобраним головою Халедом Хояєм відвідає Москву 12 і 13 серпня. Під час візиту лідери сирійської опозиції повинні зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, його заступником Михайлом Богдановим, а також директором Інституту сходознавства РАН Віталієм Наумкіним.

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За інформацією Reuters, росіяни хочуть наступного тижня обговорити з НКСОРС проведення ще одного раунду переговорів у Москві і переконати представників опозиції взяти у них участь.

Нагадаємо, раніше НКСОРС бойкотувала сирійські мирні переговори в Москві в січні і квітні через недовіру до Росії і представників Дамаска. Тому переговори не мали ніякого відчутного результату. Однак зростання загрози з боку "Ісламської держави" змусила делегацію змінити своє рішення.

Раніше держсекретар США Джон Керрі, голова МЗС РФ Сергій Лавров і міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра не змогли домовитися щодо Сирії на зустрічі в столиці Катару Досі.