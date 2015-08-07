Лідери сирійської опозиції прибудуть до Москви - ЗМІ
Підтримувані Заходом лідери сирійської опозиції на наступному тижні прибудуть до Москви для обговорення ситуації на Близькому Сході.
Представники підтримуваної західними країнами сирійської опозиції, які довгий час не довіряли Росії через її підтримку президента Сирії Башара аль-Асада, наступного тижня відвідають Москву, повідомляє "Новое время" з посиланням на Reuters.
Це відбудеться на тлі відновлення дипломатичних зусиль із вирішення конфлікту.
Інформоване джерело в Росії повідомило Reuters, що делегація Національної коаліції сирійських опозиційних і революційних сил (НКСОРС) на чолі з нещодавно переобраним головою Халедом Хояєм відвідає Москву 12 і 13 серпня. Під час візиту лідери сирійської опозиції повинні зустрітися з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, його заступником Михайлом Богдановим, а також директором Інституту сходознавства РАН Віталієм Наумкіним.
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За інформацією Reuters, росіяни хочуть наступного тижня обговорити з НКСОРС проведення ще одного раунду переговорів у Москві і переконати представників опозиції взяти у них участь.
Нагадаємо, раніше НКСОРС бойкотувала сирійські мирні переговори в Москві в січні і квітні через недовіру до Росії і представників Дамаска. Тому переговори не мали ніякого відчутного результату. Однак зростання загрози з боку "Ісламської держави" змусила делегацію змінити своє рішення.
Раніше держсекретар США Джон Керрі, голова МЗС РФ Сергій Лавров і міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра не змогли домовитися щодо Сирії на зустрічі в столиці Катару Досі.