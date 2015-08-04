США, Саудівська Аравія та Росія не змогли домовитися щодо Сирії
03:59, 04 серпня 2015Світ
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На зустрічі в столиці Катару Досі держсекретар США Джон Керрі, голова МЗС РФ Сергій Лавров і міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейра не змогли домовитися з питання Сирії.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости.
Головним спірним аспектом так і залишається питання про подальшу долю президента Сирії Башара Асада.
Крім цього, російська сторона обурена нещодавнім рішенням США щодо можливих авіаударів по урядових сил Сирії з метою захисту загонів сирійської опозиції.
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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама дозволив використовувати військово-повітряні сили для захисту опозиційних збройних формувань у разі атаки з боку противника.
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