США, Саудівська Аравія та Росія не змогли домовитися щодо Сирії

Про це повідомляють РИА Новости.

Головним спірним аспектом так і залишається питання про подальшу долю президента Сирії Башара Асада.

Крім цього, російська сторона обурена нещодавнім рішенням США щодо можливих авіаударів по урядових сил Сирії з метою захисту загонів сирійської опозиції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Барак Обама дозволив використовувати військово-повітряні сили для захисту опозиційних збройних формувань у разі атаки з боку противника.