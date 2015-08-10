Головний обвинувачений у справі про катастрофу літака глави французької Total у Внуково визнав провину

За словами адвоката Олександра Карабанова, водій снігоприбиральної машини Володимир Мартиненко раніше звертався з клопотанням про розгляд справи в особливому порядку, висловивши готовність частково визнати провину, проте отримав відмову, передає Бі-бі-сі.

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"Мій підопічний, дійсно, порушив свої інструкції, виходячи з даних матеріалів кримінальної справи, найвигіднішою позицією є визнання провини і сподівання на поблажливість суду", - сказав адвокат.

Особливий порядок розгляду справи передбачає, що на суді не будуть вивчатися докази і допитуватися свідки. Підсудний не може отримати більше двох третин від встановленого статтею звинувачення терміну.

Крім Володимира Мартиненка, у справі також проходятьстарший інженер Володимир Леденьов, диспетчер-інструктор Олександр Круглов, керівник польотів Роман Дунаєв, диспетчер руління Наталія Архипова і менеджер-стажер Світлана Кривсун.

Як повідомляв УНІАН, літак Falcon розбився в аеропорту Внуково в ніч на 21 жовтня 2014 року, зіткнувшись з снігоприбиральною машиноюпід керуванням Володимира Мартиненка. У катастрофі загинули 4 людини, які були на борту, у тому числі 63-річний голова ради директорів найбільшої французької нафтової компанії Total Крістоф де Маржері.