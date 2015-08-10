У Стамбулі невідомі обстріляли будівлю консульства США
09:00, 10 серпня 2015Світ
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Влада Туреччини повідомляє, що вранці 10 серпня двоє невідомих осіб обстріляли будівлю консульства США в Стамбулі.
У Стамбулі обстріляли консульство США / flickr.com/photos/tabor-roeder
За попередніми даними, внаслідок інциденту жертв і поранених немає, передає "Радіо Свобода".
Поліція заявила, що нападникам вдалося утекти після того, як сили безпеки відкрили вогонь.
Інцидент стався кілька годин потому, як бойовики обстріляли поліцейський відділок в Стамбулі.
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Атаки відбуваються на тлі активної участі влади Туреччини у боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в регіоні. Минулого місяця Туреччина провела повітряні удари по позиціях бойовиків у Сирії. Крім того, Анкара дала згоду на використання своїх баз коаліцією, очолюваною США, у боротьбі з ісламістами.
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