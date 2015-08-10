У Стамбулі невідомі обстріляли будівлю консульства США

За попередніми даними, внаслідок інциденту жертв і поранених немає, передає "Радіо Свобода".

Поліція заявила, що нападникам вдалося утекти після того, як сили безпеки відкрили вогонь.

Інцидент стався кілька годин потому, як бойовики обстріляли поліцейський відділок в Стамбулі.

Читайте такожТуреччина оголосила про початок масштабної операції проти "Ісламської держави"

Атаки відбуваються на тлі активної участі влади Туреччини у боротьбі з бойовиками угруповання «Ісламська держава» в регіоні. Минулого місяця Туреччина провела повітряні удари по позиціях бойовиків у Сирії. Крім того, Анкара дала згоду на використання своїх баз коаліцією, очолюваною США, у боротьбі з ісламістами.