В результаті потужного вибуху в Китаї загинули щонайменше 7 осіб, більше 300 отримали поранення

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що вибух стався о 23:30 за місцевим часом (16:30 GMT).

Видання зазначає, що, загалом було 2 вибухи з різницею приблизно у 30 секунд.

За даними Китайського сейсмічного агентства, потужність першого вибуху дорівнювала 3 тоннам у тротиловому еквіваленті, а другого – 21 тонні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, причиною вибуху могла стати детонація контейнерів з вибуховими речовинами і цистерн з пальним у вантажному терміналі міського порту. При цьому офіційної інформації на цей рахунок поки немає.

На викладених в інтернет відеозаписах видно, що вибух супроводжувався яскравим спалахом, а вогняний стовп зметнувся на десятки метрів. З'явилися і фотографії закривавлених людей в розірваному одязі, виходять з портового району.