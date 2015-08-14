У МЗС Японії заявили, що візит Медведєва на Курили завадить діалогу двох країн
17:00, 14 серпня 2015Світ
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Візит прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва на Курильські острови перешкодить розвитку російсько-японського діалогу. З такою заявою виступив сьогодні представник МЗС Японії, відповідаючи на питання журналістів.
Reuters
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo.
«Якщо візит відбудеться, то це стане великою перешкодою в розвитку політичного діалогу Японії і Росії», - заявив він.
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У МЗС зазначили, що російській стороні треба бути обережнішим, якщо вона хоче, щоб візит президента Росії Володимира Путіна в Японії відбувся.
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