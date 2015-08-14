У МЗС Японії заявили, що візит Медведєва на Курили завадить діалогу двох країн

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство Kyodo.

«Якщо візит відбудеться, то це стане великою перешкодою в розвитку політичного діалогу Японії і Росії», - заявив він.

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У МЗС зазначили, що російській стороні треба бути обережнішим, якщо вона хоче, щоб візит президента Росії Володимира Путіна в Японії відбувся.