У Нью-Йорку поцілунками відзначили річницю закінчення Другої світової війни

У Нью-Йорку 70-ту річницю закінчення Другої світової війни відзначили поцілунками, повідомляє ТСН.ua.

Сотні пар зібралися на Таймс Сквер і відтворили знамениту фотографію, на якій моряк цілує медсестру. Фотографія 1945-го року, зроблена після оголошення Японією капітуляції, стала знаковою і символізує закінчення війни.

У Великобританії з цього приводу в церкві Святого Мартіна правили службу, яку слухали Єлизавета, прем'єр Девід Кемерон та колишні британські полонені.

У Японії прем'єр Сіндзо Абе та імператор Акіхіто вшанували пам'ять жертв війни хвилиною мовчання.

Відбулися поминальні заходи і в Китаї, Південній Кореї, а також на американській військовій базі Перл-Харбор, з нападу на яку почалася війна на Тихому океані.