Кількість жертв вибуху в Китаї перевищила 100 осіб, місцевість заражено ціанідом натрію

Кількість жертв вибуху на складі в портовому місті Тяньцзінь на півночі Китаю зросла до 104 осіб.

Про це повідомило агентство Сіньхуа з посиланням на представника влади, передає ТАСС.

Раніше Центральне китайське телебачення повідомило, що робота китайських військових рятувальників на місці НП ускладнюється великими руйнуваннями і високим вмістом у повітрі отруйних речовин.

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За словами кореспондента, в повітрі відчувається сильний запах хімічних речовин, очі починає сильно різати після тривалого перебування без захисних засобів.

У той же час, газета "Наньфан душі бао" повідомила, що місцевість на схід від епіцентру вибухів заражена ціанідом натрію, розпочато знезараження території.

Крім того, в суботу вранці повідомлялося, що в районі складу знову чути вибухи і видно новий осередок загоряння.