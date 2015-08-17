Меркель вважає, що в майбутньому проблема біженців стане важливішою, ніж Греція та стабільність євро

У традиційній програмі "Літнє інтерв'ю", показаної німецькою телекомпанією ZDF, глава уряду охарактеризувала ситуацію як "надзвичайно незадовільну", передає Deutsche Welle.

За словами Меркель, необхідно виробити єдині стандарти та "єдину загальноєвропейську політику надання притулку". Також необхідно спільно приймати рішення про те, які країни, з яких біженці намагаються перебратися в Європу, слід вважати безпечними.

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Питання біженців в осяжному майбутньому буде займати європейські країни "у багато разів більше, ніж Греція та стабільність євро", - підкреслила канцлер ФРН.

"Тема біженців може стати наступним великим європейським проектом, в якому ми покажемо, чи справді ми в змозі діяти спільно", - вважає Ангела Меркель.

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Як повідомляв УНІАН раніше, в Європі особливо гостро проблему з мігрантами відчувають Угорщина, Греція та Італія. Все більше мігрантів намагаються потрапити в Євросоюз через Балкани. Про це розповів єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос.