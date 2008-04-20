Скандал у королівській родині: принц Уїльям злітав до подруги на вертольоті

Принц Уїльям посадив вертоліт британських королівських збройних сил в саду родини своєї подруги Кейт Мідлтон. Як повідомляє News of the World, 25-річний Уїльям – другий в черзі на британський трон – 3 квітня попросив дозволу про посадку у батьків Мідлтон, мотивувавши прохання тим, що в цьому районі немає вільних посадочних місць, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Експерти заявили виданню, що ця посадка є «безглуздою і неприйнятною». В той же час в Міноборони Великобританії повідомили, що двогодинний політ принца Уїльяма в рамках чотиримісячної служби принца в королівській армії був повністю санкціонований. При цьому в Міноборони підкреслили, що вертольоти постійно запрошують дозволи на посадку у власників земель.