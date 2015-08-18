У столиці Ємену бойовики захопили будівлю посольства ОАЕ

Про це повідомило 17 серпня інформаційне агентство ОАЕ, передає ТАСС.

"Це діяння - ще один доказ того, що бойовики не приймають до уваги і не поважають міжнародні конвенції і дипломатичні норми, а дотримуються законів джунглів", - наводить агентство заяву МЗС ОАЕ.

Зовнішньополітичне відомство зажадало від окупантів негайно звільнити будівлю дипмісії, захоплену в неділю, і повернути його співробітникам.

"Це злочинне діяння є грубим порушенням норм міжнародного права і Віденської конвенції про дипломатичні відносини, згідно з якою дипмісії володіють повним імунітетом", - підкреслюється в повідомленні.

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