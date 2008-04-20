Райс приїхала до Іраку з неоголошеним візитом

Держсекретар США Кондоліза Райс у неділю прилетіла до Іраку з неоголошеним візитом. Про це повідомив прес-секретар посольства США в Багдаді. Вийшовши з літака, Райс похвалила зусилля іракського прем`єр-міністра Нурі аль-Малики по забезпеченню безпеки в країні, а також повідомила, що мета її приїзду – допомогти в досягненні згоди між іракськими політичними об`єднаннями, повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

Раніше Держдепартамент повідомляв, що в ході близькосхідного турне Райс нанесе візити до Бахрейна і Кувейту.