США закликали Росію звільнити засудженого естонського поліцейського

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявили в Державному департаменті США, викрадення, тримання під вартою, а тепер ще й засудження за безпідставними звинуваченнями свідчать про кричущу зневагу до верховенства права з боку російських посадовців і викликають серйозні сумніви щодо дотримання Росією її міжнародних зобов’язань.

Крім того, повідомив речник Держдепартаменту Джон Кірбі, занепокоєння США викликають і повідомлення про те, що Естон Кохвер не мав належного юридичного захисту з боку примусово призначеного йому російського адвоката і що на суд не пустили ні представників громадськості, ні консула Естонії.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Міністерство закордонних справ України засуджує вирок Псковського обласного суду Росії співробітнику поліції безпеки Естонії Естону Кохверу у вигляді 15 років позбавлення волі.

Російські спецслужби викрали Кохвера у вересні 2014 року на кордоні Росії з Естонією. Йому пред'явили обвинувачення в шпигунстві, контрабанді та носінні зброї, а також у незаконному перетині російського кордону.

При цьому Естонія заявляє, що озброєні люди викрали його з естонської території, поблизу прикордонного пункту Лухамаа, коли він брав участь в операції із запобігання злочину на кордоні.