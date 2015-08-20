В Еквадорі індіанці зі списами в ході зіткнень відтіснили поліцейських
10:34, 20 серпня 2015Світ
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Корінні народи Еквадору вийшли на протести проти планів уряду видобувати нафту на їх споконвічних землях.
Reuters
Про це повідомляє Associated Press.
Індіанський народ хіваро заявив, що великою помилкою президента Рафаеля Корреа було те, що він не порадився з їх представниками.
Внаслідок зіткнень біля урядових будівель, хіваро зі списами відтіснили поліцейських.
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За даними лідерів протесту, понад100 людей були арештовані і 35 отримали поранення. У свою чергу, влада повідомляє від 100 постраждалих в лавах правоохоронних органів.
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