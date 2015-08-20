В Еквадорі індіанці зі списами в ході зіткнень відтіснили поліцейських

Про це повідомляє Associated Press.

Індіанський народ хіваро заявив, що великою помилкою президента Рафаеля Корреа було те, що він не порадився з їх представниками.

Внаслідок зіткнень біля урядових будівель, хіваро зі списами відтіснили поліцейських.

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За даними лідерів протесту, понад100 людей були арештовані і 35 отримали поранення. У свою чергу, влада повідомляє від 100 постраждалих в лавах правоохоронних органів.