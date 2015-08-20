Греція може провести дострокові парламентські вибори 20 вересня

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас готовий був оголосити дострокові вибори у зв'язку з розколом всередині правлячої партії СІРІЗА щодо нової угоди з кредиторами на 86 млрд євро.

Очікувалося, що Ціпрас проведе зустріч зі своїми провідними радниками в четвер вдень перед тим, як прийняти остаточне рішення.

Одна група радників прем'єра закликала його провести вибори не пізніше, ніж протягом 20-27 вересня, щоб уряд зміг перебороти внутрішній розкол.

Читайте такожГреція отримала перші мільярди євро допомоги і відразу почала віддавати борги

У той же час інша група радила Ціпраса проводити вибори не раніше 11 жовтня для того, щоб мати можливість імплементувати частину реформ, передбачених новою програмою фіндопомоги і побудувати довірчі відносини з кредиторами.

Одним з представників першої групи є міністр енергетики Греції Панос Скурлетіс, який вважає, що потрібно вирішувати питання розколу в правлячій партії швидко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ціпрас допускає проведення референдуму серед членів своєї партії СІРІЗА за угодою з кредиторами.

Як відомо, 20 серпня Греція отримала 13 млрд євро в рамках першого траншу фіндопомоги. При цьому 12 млрд з цих коштів будуть використані для погашення заборгованості, в тому числі і бридж-кредит, який надавався раніше.