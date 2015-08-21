У постраждалому від вибухів китайському Тяньцзіні спалахнули нові пожежі

Рятувальники виїхали на місце події, передає Бі-бі-сі з посиланням на агентство Сіньхуа.

Варто зазначити, що додаткової інформації про джерело займання або про можливих постраждалих поки не повідомлялося.

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Вибухи і пожежа в портовому місті Тяньцзінь, розташованому на південний схід від Пекіна, відбулися 12 серпня.

Причиною НП, імовірно, стала детонація вибухових речовин у контейнері на території порту. За оцінками китайського сейсмологічного центру, потужність одного з вибухів склала 21 тонну в тротиловому еквіваленті, другого — три тонни.