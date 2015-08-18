ЗМІ: У власника складу, який вибухнув у Китаї, не було ліцензії

Про це повідомляє агентство Синьхуа з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, компанія Tianjin International Ruihai Logistics протягом восьми місяців продовжувала працювати з вибухонебезпечними речовинами, не маючи на те необхідних дозвільних документів. Ліцензія у компанії з'явилася тільки в червні цього року.

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Минулого тижня в Тяньцзіні в результаті вибухів в промисловій зоні загинули щонайменше 114 і постраждали понад 700 осіб. Через загрозу хімічного забруднення влада евакуювала мешканців будинків, розташованих у 3-кілометровій зоні від колишнього складу.

Вибухи на складі з небезпечними хімікатами були настільки потужними, що більшу частину тіл загиблих неможливо ідентифікувати.