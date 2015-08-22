Венесуела закрила кордон з Колумбією та оголосила надзвичайний стан
Захід послідував за подією, в ході якої контрабандистами були поранені троє військовослужбовців збройних сил Венесуели.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився продовжити закриття кордону з Колумбією на невизначений термін і оголосив режим надзвичайного стану на 60 днів, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Захід послідував за подією, в ході якої контрабандистами були поранені троє військовослужбовців збройних сил Венесуели.
"Ми виявляємо страшну правду про те, як діють злочинці і збройні формування. На мені лежить зобов'язання звільнити Венесуелу від усього цього", - цитує агентство Мадуро.
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Раніше Венесуела оголошувала про закриття ділянки кордону з Колумбією в штаті Тачира терміном на 72 години.
Як повідомляє агентство, ця міра дозволить владі затримати невідомих, які поранили військовослужбовців, і встановити контроль над відповідною ділянкою кордону.
Агентство відзначає, що за останній рік влада Венесуели затримала понад 6 тисяч осіб за підозрою в контрабанді і перехопила понад 28 тонн контрабандних продуктів.