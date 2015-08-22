Венесуела закрила кордон з Колумбією та оголосила надзвичайний стан

Президент Венесуели Ніколас Мадуро розпорядився продовжити закриття кордону з Колумбією на невизначений термін і оголосив режим надзвичайного стану на 60 днів, повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Захід послідував за подією, в ході якої контрабандистами були поранені троє військовослужбовців збройних сил Венесуели.

"Ми виявляємо страшну правду про те, як діють злочинці і збройні формування. На мені лежить зобов'язання звільнити Венесуелу від усього цього", - цитує агентство Мадуро.

Читайте такожУ Венесуелі держслужбовцям скоротили робочий день через аномально спекотну погоду

Раніше Венесуела оголошувала про закриття ділянки кордону з Колумбією в штаті Тачира терміном на 72 години.

Як повідомляє агентство, ця міра дозволить владі затримати невідомих, які поранили військовослужбовців, і встановити контроль над відповідною ділянкою кордону.

Агентство відзначає, що за останній рік влада Венесуели затримала понад 6 тисяч осіб за підозрою в контрабанді і перехопила понад 28 тонн контрабандних продуктів.