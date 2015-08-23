В Індії розслідують падіння люстри у Тадж-Махалі

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

"Як повідомляють свідки, люстра, що висіла на висоті близько двох метрів, впала, коли її чистив працівник музею. Поблизу знаходилися туристи, але ніхто не постраждав. За попередньою версією Археологічного управління Індії, люстра впала через те, що зносилися кріплення, які її тримали", - пише видання.

Читайте такожІндія: папугу забрали в поліцію за образу літньої жінки

Як заявив старший археолог управління доктор Буван Вікрам Сінгх, рішення про лагодження стародавньої люстри буде прийнято після ретельного розслідування події

"Це мідна люстра, яка висіла на ланцюгу. Я особисто проводжу розслідування", - сказав Сінгх.

Люстра, яка зазвичай висить над Королівськими воротами палацу, була подарована Індії в 1905 році її британським віце-королем Джорджем Натааніелєм Керзоном.