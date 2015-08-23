Малайзія оцінила доповідь Нідерландів щодо збитого на Донбасі Боїнга

За словами міністра, відгук був направлений об'єднаній слідчій групі, яка займається розслідуванням причин катастрофи. При цьому конкретних дат і змісту доповіді Ліоу не назвав.

«Не в моїй компетенції відкривати зміст доповіді, тому що він ще не завершений», — заявив міністр. Ліоу зазначив, що Нідерланди обіцяли опублікувати доповідь про результати розслідування в жовтні і «головне, що в доповіді повинна бути вказана справжня причина катастрофи», передає РБК.

«У попередній доповіді згадувалося про те, що MH17 збив об'єкт «високої енергії», ми хочемо розібратися в цьому. Я сподіваюся, що звіт допоможе в цьому», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що голландська влада завершила звіт про розслідування авіакатастрофи MH17 і передала його Малайзії, щоб забезпечити зворотний зв'язок з цього питання.

Раніше Малайзія ініціювала голосування Радбезу ООН по резолюції про заснування міжнародного трибуналу, який би розслідував аварію Boeing під Донецьком. Однак правом вето скористалася Росія, і Рада не змогла ухвалити резолюцію.

Після цього «план Б» Boeing запустив Київ. Малайзія, Нідерланди, Австралія, Бельгія та Україна почали обговорювати три основних альтернативних варіанти створення міжнародного трибуналу. 16 серпня Малайзія анонсувала «план Б» з розслідування падіння Boeing MH17.