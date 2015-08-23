Путін звільнив 12 високопоставлених силовиків

Відповідний документ 22 серпня розміщений на єдиному порталі правової інформації, повідомляє Росбалт.

Згідно з указом президента, повинні залишити свої посади начальник Центрального регіонального центру МНС Олег Баженов, начальник управління виконання вироків і спецобліку ФСВП Сергій Єсіпов, заступник директора Управління слідчих ізоляторів центрального підпорядкування ФСВП Олександр Лощинін, начальник оперативного управління МВС Віктор Ракітін, начальник Сибірського регіонального центру МНС Володимир Светельський.

Крім того, своїх посад позбулися начальник Санкт-Петербурзького університету Державної протипожежної служби МНС Росії Олег Латишев, заступник начальника Управління ФСКН по Свердловській області Володимир Романов, начальника Управління ФСКН по Калузької області Борис Смирнов, начальник управління ФСКН по Московській області Василь Юрченко, начальник управління МВС по Костромської області Олександр Стьопін.

Також указом президента були звільнені від займаної посади та звільнені з військової служби московський міський військовий прокурор, генерал-майор юстиції Віктор Іванов та перший заступник командувача військами Східного регіонального командування внутрішніх військ МВС генерал-майор Олександр Шапошников.