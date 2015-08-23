Великобританія після чотирирічної перерви відкрила посольство в Ірані

Великобританія знову відкрила своє посольство в столиці Ірану. Воно було закрите в 2011 році, після того як група протестуючих увірвався в будівлю, а також в інше британське дипломатичне представництво в Тегерані, влаштувала погром в офісах і викрала документи.

Лондон тоді не тільки закрив своє посольство в столиці Ірану, але й вислав з Британії іранських дипломатів, повідомляє Русская служба Би-би-си.

У неділю міністр закордонних справ Британії Філіп Хеммонд прибув в столицю Ірану, щоб особисто взяти участь у відкритті дипломатичної місії. Хеммонд підняв британський прапор над будівлею.

14 липня у Відні "шістка" (США, Німеччина, Франція, Великобританія, Китай і Росія) та Іран досягли угоди щодо врегулювання іранської ядерної проблеми.

Згідно з документом, Іран відмовляється від збагачення урану в обмін на скасування міжнародних санкцій.