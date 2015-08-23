Сенатор США про Путіна: ми маємо справу з головорізом
15:31, 23 серпня 2015Світ
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У тих країнах, яким тепер загрожує Путін, присутність НАТО повинна бути більшою.
REUTERS
Про це заявив американський сенатор, колишній кандидат в президенти США Джон Маккейн під час свого перебування в Таллінні, передає "Радіо Свобода".
«Ми маємо справу з головорізом, ім'я якого Володимир Путін», - зазначив сенатор.
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Американський політик висловив сподівання, що демонстрація солідарності НАТО і співпраця зі США дадуть сигнал Путіну, що, коли він на когось нападе, то його буде чекати сильна і об'єднана відповідь.
Варто зазначити, що відвідування Естонії стало частиною великої поїздки групи американських сенаторів з Естонії, Швеції, Норвегії та Латвії. Головна тема візиту - кіберзахист.
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