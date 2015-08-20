У НАТО заявили, що Росія хоче дискредитувати Альянс

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Мартін Демпсі, передає "Голос Америки".

За словами Демпсі, коли він дивиться на можливості Росії, зазначає, що у неї з'явився досить грізний потенціал у космосі, в кіберпросторі, за крилатими ракетами, за підводними човнами і в тому, що стосується інших дій, спрямованих на розрив комунікацій.

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«Я вважаю, що одним з напрямків діяльності Росії є дискредитація або – що ще небезпечніше – створення умов, у яких НАТО не зможе виконати свої функції», – сказав він.

Європа переживає період високого ризику, який пов'язаний з можливими помилками в розрахунках, заявив Демпсі.

Він повідомив, що намагається підтримувати контакт з російським колегою, начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим.

«Я сказав йому, що ми не повинні закінчити наші кар'єри тим, з чого починали», – розповів Демпсі.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів вказав на новий наступ російських сепаратистів на сході Україні як на зловісний розвиток подій і заявив, що НАТО перебуває у "хиткому положенні" щодо Росії.