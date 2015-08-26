У Росії велосипедистів можуть прирівняти до мітингувальників - ЗМІ

Поправки в закон про мітинги рекомендовано розглянути уряду, і в разі схвалення - ініціатива буде внесена до Держдуми, передає РБК.

Законопроект пропонує вважати демонстраціями групові пересування на будь-яких транспортних засобах, якщо передбачається «організоване публічне вираження суспільних настроїв» і використання плакатів, транспарантів та «інших засобів наочної агітації».

Під дію закону підпадуть будь-які акції з участю автомобілів, велосипедів, мотоциклів, мопедів, тракторів і будь-яких самохідних машин, всі вони віднесені до транспортних засобів діючими Правилами дорожнього руху. Разом з тим, на водіїв інвалідних колясок, власників самокатів, роликових дощок і ковзанів дія закону не поширюється.

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Зазначається, що розміщення «збірно-розбірних конструкцій» біля об'єктів, що пікетуються, згідно із законопроектом, буде вважатися пікетами. Мова йде про встановлення наметів і наметових містечок в громадських місцях, зазначається в пояснювальній записці до законопроекту МВС. При цьому, для поліції не буде мати значення, чи присутня на таких конструкціях якась символіка або наочна агітація, — конструкція буде вважатися ознакою пікету сама по собі, слід з тексту законопроекту.

Тепер організатори акцій з наметами, велосипедами та мотоциклами повинні будуть погоджувати їх проведення з владою, а також нести відповідальність за дотримання учасниками закону і громадського порядку, встановленого законом про мітинги.

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За чинним законодавством проведення мітингу без попередження загрожує штрафом до 200 тис. руб. для юридичних осіб, а порушення правил проведення демонстрацій, що спричинило заподіяння шкоди здоров'ю кого-небудь, загрожує штрафом до 300 тис. руб. або адміністративним арештом до п'ятнадцяти діб. Якщо учасник або організатор порушує правила проведення мітингів три рази за півроку, йому загрожує до п'яти років в'язниці.

Раніше УНІАН повідомляв, що до Держдуми внесений законопроект, що забороняє участь у мітингах на території Росії громадянам іноземних держав.