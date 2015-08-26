Башар Асад упевнений, що Росія й надалі підтримуватиме сирійський режим

Про це заявив президент Сирії Башар Асад, передає Російська служба BBC.

В інтерв'ю ліванському телеканалу "Аль-Манар", що належить шиїтському угрупованню "Хезболла", Асад відкинув припущення, що після недавньої угоди про ядерну програму Ірану Москва і Тегеран можуть відмовитися від підтримки сирійського режиму, щоб домогтися врегулюванню у Сирії.

"Ми відчуваємо велику довіру до росіян, вони довели протягом багатьох десятиліть, що є щирими друзями, - сказав Асад. - Росіяни нічого нам не нав'язують. Угода може з'явитися тільки тоді, коли ми, самі сирійці, сядемо один з одним за стіл переговорів".

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Іран і Росія в минулому наполягали на тому, що Асад повинен бути частиною переговорного процесу, спрямованого на врегулювання кризи в Сирії.

США з регіональними союзниками в особі Саудівської Аравії дотримувалися думки, згідно з яким Асад повинен піти, щоб криза розв'язалася.