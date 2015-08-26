Обама вибачився перед Японією за шпигунство

Про це повідомляє Express Tribune.

«Президент Обама сказав, що йому дуже шкода... так як це справа викликала великий резонанс в Японії», - зазначив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе.

Вибачення Обама озвучив в ході телефонної розмови з Сіндзо Абе. Крім того, представники двох країн обговорили співпрацю між країнами у фінансовій галузі у зв'язку з падінням котирувань.

Раніше Абе в ході телефонних переговорів з віце-президентом США Джо Байденом закликав до розслідування інформації сайту Wikileaks про стеження за японським урядом американськими спецслужбами.

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Як повідомляв УНІАН, 31 липня Wikileaks опублікував звіт, з якого випливає, що агентство національної безпеки США протягом декількох років займалася прослуховуванням телефонів японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, інших членів уряду, а також ключових працівників корпорації Mitsubishi.

В кінці червня повідомлення WikiLeaks про шпигунство розвідки за французькими президентами Жаком Шираком, Нікола Саркозі та чинним французьким лідером Франсуа Олландом викликало великий міжнародний скандал.

Президент США Барак Обама був змушений зателефонувати і запевнити Франсуа Олланда, що США вже більше не шпигують за Францією.

Після телефонної розмови двох президентів Білий дім заявив, що розмови і переговори Франсуа Олланда "не є й не будуть являтися метою" США.