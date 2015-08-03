Японія вимагає від США пояснень щодо інформації Wikileaks

Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Якщо це дійсно було, то це дуже прикро, адже ми союзники", - зазначив Суга.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Wikileaks опублікував звіт, з якого випливає, що агентство національної безпеки США протягом кількох років займалося прослуховуванням телефонів японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, інших членів уряду, а також ключових працівників корпорації Mitsubishi.

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У кінці червня повідомлення WikiLeaks прошпигунство розвідки за французькими президентами Жаком Шираком, Нікола Саркозі та чинним французьким лідером Франсуа Олландом викликало великий міжнародний скандал.

Президент США Барак Обама був змушений зателефонувати і запевнити Франсуа Олланда, що США вже більше не шпигують за Францією.

Після телефонної розмови двох президентів Білий дім заявив, що розмови і переговори Франсуа Олланда "не є і не будуть метою" США.