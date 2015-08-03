Японія вимагає від США пояснень щодо інформації Wikileaks
Офіційний Токіо зажадав від США пояснень щодо інформації, опублікованої порталом Wikileaks.
Про це під час прес-конференції заявив генеральний секретар кабінету міністрів країни Йосіхіде Суга, передає Російська служба Бі-бі-сі.
"Якщо це дійсно було, то це дуже прикро, адже ми союзники", - зазначив Суга.
Як повідомляв УНІАН, 31 липня Wikileaks опублікував звіт, з якого випливає, що агентство національної безпеки США протягом кількох років займалося прослуховуванням телефонів японського прем'єр-міністра Сіндзо Абе, інших членів уряду, а також ключових працівників корпорації Mitsubishi.
Читайте такожЗМІ: США шпигували за міністром закордонних справ Німеччини Штайнмаєром
У кінці червня повідомлення WikiLeaks прошпигунство розвідки за французькими президентами Жаком Шираком, Нікола Саркозі та чинним французьким лідером Франсуа Олландом викликало великий міжнародний скандал.
Президент США Барак Обама був змушений зателефонувати і запевнити Франсуа Олланда, що США вже більше не шпигують за Францією.
Після телефонної розмови двох президентів Білий дім заявив, що розмови і переговори Франсуа Олланда "не є і не будуть метою" США.