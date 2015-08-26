У США під час прямого ефіру застрелили двох журналістів (відео)
17:00, 26 серпня 2015Світ
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Трагедія сталася під час прямого включення в графстві Бедфорд.
Журналісти були застрелені невідомим під час прямого ефіру / Фото: wdbj7.com
Два журналіста телеканалу WDBJ7, партнера CBS, були вбиті в штаті Вірджинія під час прямого ефіру.
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.
Телеканал WDBJ7 повідомив, що внаслідок нападу загинули журналісти Елісон Паркер та Адам Ворд.
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Трагедія сталася під час прямого включення в графстві Бедфорд. На записі ефіру, який з'явився в соціальних мережах, чути звуки пострілів.
Загиблі співробітники телеканалу WDBJ7 / Фото: twitter.com/vicenews
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