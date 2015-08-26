У США під час прямого ефіру застрелили двох журналістів (відео)

Два журналіста телеканалу WDBJ7, партнера CBS, були вбиті в штаті Вірджинія під час прямого ефіру.

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Телеканал WDBJ7 повідомив, що внаслідок нападу загинули журналісти Елісон Паркер та Адам Ворд.

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Трагедія сталася під час прямого включення в графстві Бедфорд. На записі ефіру, який з'явився в соціальних мережах, чути звуки пострілів.