Прем'єр Польщі закликала Дуду скликати Радбез через загострення ситуації в Україні

Таку думку висловила польський прем'єр-міністр Єва Копач. Вона звинувачує президента країни Анджея Дуду у відсутності діалогу з урядом, передає українська редакція "Німецької хвилі". Також вона закликала главу держави скликати засідання Ради національної безпеки. На думку польського прем'єра, таке засідання необхідне через ситуацію в Україні. "Безпека нашої держави, а також стабільність ситуації в наших сусідів - це ті теми, які ми повинні обговорювати, незважаючи на партійну приналежність", - сказала вона.

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Крім цього, як повідомляє Польське радіо, віце-міністр закордонних справ від партії Право і справедливість Вітольд Ващиковський повідомив, що як вдалося йому довідатися, прем’єр Єва Копач має намір запросити прем’єр-міністра Арсенія Яенцюка до Польщі. "Польсько-український діалог є дуже специфічним. Багато років тому обидві держави домовилися, що головним каналом співпраці буде президентський комітет. На даний час прем’єр хоче відкрити новий канал контакту – з Яценюком", – сказав політик.

Вітольд Ващиковський також запевнив, що перед висловлюваннями Анджея Дуди на тему зміни формату щодо вирішення конфлікту в Україні, це питання обговорювалося і узгоджувалося з урядом. "Я розмовляв на цю тему два місяці тому особисто з міністром закордонних справ Ґжеґожем Схетиною. (...) А президент Анджей Дуда продовжив слова членів уряду, який від жовтня наполягає, аби Польща була включена у новий формат розмов про Україну", – заявив політик.