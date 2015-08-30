У Тюмені заборонили публічно говорити про підвищення цін

У Тюмені постачальникам і торговельним мережам заборонили публічно говорити про підвищення цін, передає Эхо Москвы.

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Порушникам буде винесено застереження, заявляють в місцевому Управлінні федеральної антимонопольної служби. Такий крок чиновники пояснюють «незрозумілою ситуацією з курсом рубля».

Чиновники побоюються, що, якщо хтось буде публічно заявляти про підвищення цін на продукти, то решта ринку також підвищить ціни.