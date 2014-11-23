Росіяни скаржаться владі на різке підвищення цін на продукти

У Держдуму Росії надходять звернення громадян про різке підвищення роздрібних цін на соціально значущі продовольчі товари, в тому числі на борошно пшеничне, макаронні вироби, рисову і гречану крупи, йдеться в листі заступника голови комітету Держдуми з аграрних питань Надії Школкіної, який вона надіслала голові Федеральної антимонопольної служби, повідомляє російське агентство ТАСС.

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Школкіна послалася на інформацію Мінсільгоспу РФ, відповідно до якої за станом на 20 листопада 2014 року врожай пшениці (м'яких і твердих сортів) склав 62,2 млн тонн, що на 14,5% більше, ніж у 2013 році, рису - 1,1 млн тонн, що на 10% більше, ніж у минулому році, гречки - 744,7 тис. тонн, що на 27,4% більше, ніж у 2013 році.

У зв'язку з цим парламентар просить "провести перевірку ціноутворення на всіх етапах обігу вищеназваної продовольчої продукції та у разі необхідності прийняти оперативні заходи з припинення зловживань, а також спекулятивного зростання цін з боку виробників, переробників і торгових мереж при реалізації продовольчої продукції".