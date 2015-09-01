Імпортозаміщення по-російськи: Путін займався спортом у Сочі в італійському костюмі за майже $3 тисячі

Відомий російський блогер та журналіст Антон Красовський опублікував на своїй сторінці у Facebook інформацію про ціну спортивного одягу президента Росії, в якому він займався в тренажерному залі в Сочі разом з прем’єром Мєдвєдєвим. Лише спортивні штани обійшлися Путіну в майже півтори тисячі доларів. До того ж ініціатор імпортозаміщення не цурається одягати товар італійського виробника.

В коментарях користувачі Facebook знайшли також інформацію і про куртку, вартість якої становить понад тисячу фунтів стерлінгів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики Moody's назвали провальним план імпортозаміщення в Росії. У своєму огляді аналітики зазначають, що у другому кварталі 2015 року економічний спад у Росії збільшився. «Домогосподарства як і раніше несуть на собі основний тягар економічної кризи», — пишуть вони. У червні 2015 року обсяг роздрібних продажів був на 9,3% нижчим, ніж роком раніше.

На думку аналітиків Moody's, у 2015 році ВВП Росії скоротиться на 3%, а в 2016 році буде нульове зростання.

Нагадаємо, влада Росії оголосила курс на імпортозаміщення у першій половині 2014 року після початку конфлікту в Україні і загострення геополітичної обстановки.