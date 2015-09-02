У Росії колишньому вчителю присудили 300 годин "обов'язкових робіт" за вірш "Українським патріотам"

Російський суд погодився з позицією державного обвинувача та призначив колишньому шкільному вчителю Олександру Бившеву, який написав вірші на підтримку України, покарання у вигляді 300 годин обов'язкових робіт.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Орловської області.

Навесні 2014 року Олександр Бившев розмістив у соціальній мережі вірш власного твору «Українським патріотам», який, на думку суду, містить заклики до насильства, розпалювання ненависті, ворожнечі і міжнаціональної ворожнечі. Сам автор заперечує цей факт, вважаючи вірш лише художнім твором.

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Так, Орловський обласний суд залишив без змін рішення районого суду міста і визнав Бившева винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 282 КК РФ (дії, спрямовані на збудження ненависті і ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб за ознаками національності, мови, походження, вчинені публічно).

Крім того, Бившев позбавлений права займатися педагогічною діяльністю строком на 2 роки.