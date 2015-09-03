Росія назвала "популістською" пропозицію Франції щодо обмеження права вето у РБ ООН

«Ми проти цього. Думаємо, що ця пропозиція не є дієвою», сказав постійний представник Росії у Раді безпеки ООН Віталій Чуркін, передає Радіо Свобода.

Ініціатива Франції полягає у тому, щоб переконати чотирьох постійних членів Ради безпеки ООН – Велику Британію, Китай, Росію та США – утриматися від використання свого права вето, коли воно стосується масових злочинів.

Пропозицію Франції щодо обмеження права вето привітали близько 70 членів ООН, які не мають права вето. Проте Китай та США висловили застереження щодо цього.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції щодо добровільної відмови від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.