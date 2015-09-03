Польща ініціюватиме запрошення Чорногорії і Македонії в НАТО

Про це заявив міністр оборони Польщі Томаш Семоняк на зустрічі з македонським колегою Зораном Йолевським, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Onet.pl.

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"Головною темою наших розмов було питання запрошення Македонії і Чорногорії в НАТО. Ми хотіли б, щоб на саміті у Варшаві було сформульовано таке запрошення", - розповів польський міністр.

За його словами, Польща 16 років тому сама виграла від політики відкритих дверей і стала членом НАТО, тому її моральним обов'язком є підтримка подальшого розширення альянсу, особливо в контексті безпеки в балканському регіоні.

"Я був би дуже радий, якби запрошення Македонії і Чорногорії сталося на саміті в Польщі", - сказав міністр, додавши, що рішення про запрошення нових країн повинні прийняти в грудні міністри закордонних справ країн НАТО.

Раніше Томаш Семоняк заявляв, що в жовтні на зустрічі міністрів оборони НАТО буде переконувати колег прийняти Чорногорію в альянс.