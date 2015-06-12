Польща на саміті запропонує прийняти до НАТО Македонію і Чорногорію - ЗМІ

Про це заявив у п'ятницю віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Томаш Семоняк, виступаючи на міжнародній конференції з питань безпеки у Вроцлаві Wroclaw Global Forum, повідомляє РИА «Новости».

Як очікується, черговий саміт НАТО відбудеться у Варшаві 8-9 липня 2016 року.

Читайте такожУ Балтійському морі почалися навчання НАТО"Саміт НАТО у Варшаві має бути відкритий для прийняття нових членів. Було б відмінною новиною, якби у Варшаві (до Північноатлантичного альянсу) були запрошені Македонія і Чорногорія. Можу підтвердити, що Македонія є найбільш перевіреним партнером НАТО. Чорногорія також має важливе значення для стабільності на Балканах", - сказав Семоняк.

Прес-служба міністерства національної оборони Польщі також повідомила, що Семоняк зустрівся у Вроцлаві зі своїм колегою з Македонії Зораном Йолевскім.

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