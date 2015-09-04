Путін обурився "вакханалією" в Україні і присутністю іноземців в уряді

Президент РФ Володимир Путін заявив, що розвиток подій на Україні буде залежати від того, як довго українці зможуть "терпіти цю вакханалію".

"Це залежить не від нас, це залежить від самої України, від українського народу — як довго український народ ще буде терпіти цю вакханалію", — сказав Путін, відповідаючи на питання журналістів, що, на його думку, буде далі відбуватися в Україні, повідомляє РИА-Новости.

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"Те, що Україну поставили під зовнішнє управління, всі ключові посади в уряді, а тепер ще і в ключових регіонах займають іноземці — це, я вважаю, образу українського народу. Що, на Україні вже немає порядних, чесних людей і грамотних управлінців чи що? Ну, звичайно, є", — сказав Путін.

При цьому він заявив, що подальший розвиток подій в Україні залежить не від Росії, а від самої України і українського народу.

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"Тільки єдність народу і суспільна злагода можуть привести до успіху, забезпечити незалежність держав, допомогти дати відсіч будь-якому могутньому і віроломному ворогові", - сказав він.Нагадаємо також, що рейтинг Путіна впав на 6%. Таким чином, згідно з даними "Левада-центру", рівень схвалення діяльності президента опустився до цифр травня 2014 року і на даний час становить 83 відсотки.