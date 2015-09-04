Бойовики ІДІЛ підірвали чергову пам'ятку архітектури в Пальмірі

Про це повідомив глава сирійського державного агентства з охорони давніх пам'яток Маамун Абдулкарім, пише Meduza.

Знищені поховальні башти були побудовані в період з 44 по 103 рік нашої ери. Вони знаходилися в долині за стінами міста. Абдулкарім зазначив, що зруйновані вежі краще за інших збереглися до наших днів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики підірвали стародавній храм Баал-Шаміна в Пальмірі, однак інформація про те, коли це було зроблено, різниться: за даними офіційних осіб, храм був зруйнований 23 серпня, тоді як правозахисники з "Сирійського центру моніторингу прав людини" стверджують, що це відбулося ще за місяць до того.

Пан Гі Мун також зазначив, що обурений убивством головного наглядача стародавнього архітектурного комплексу Халеда Асаада 18 серпня. 81-річного археолога, який пропрацював в Пальмірі більше 50 років, бойовики утримували в полоні більше місяця.