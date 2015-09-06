Жителі Франкфурта оплесками зустріли на вокзалі прибулих мігрантів (відео)

Нагадаємо, що раніше в Мюнхені мігрантів, які приїхали залізницею через Австрію, також зустріли оплесками жителі міста. Німці роздавали мігрантам їжу та солодощі.

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Тепер мігрантів повинні зареєструвати і поселити у тимчасових таборах для біженців.

The heart-warming moment dozens of migrants arrive into Frankfurt to rapturous applause. Posted by The Telegraph on 6 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країна впорається з напливом мігрантів, не підвищуючи при цьому податки або без якого-небудь збитку бюджету.