Слідом за Німеччиною та Фінляндією у Литві засумнівалися у подальшому існуванні Шенгену
Значні розбіжності в поглядах країн-учасниць Європейського Союзу щодо вирішення проблеми біженців можуть стати причиною відновлення паспортного контролю у Шенгенській зоні.
Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в ефірі програми "Ранкова панорама" латвійського телеканалу LTV у понеділок, 7 вересня, повідомляє LSM.lv.
"Це найсерйозніша криза ідентичності ЄС, до того ж, якщо в цьому питанні не буде згоди, це може призвести до кінця Шенгенської зони і введення прикордонного контролю", - підкреслив чиновник.
На думку глав багатьох європейських держав, це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни. Країни Балтії і деякі інші члени ЄС вважають, що треба відокремлювати економічних мігрантів від біженців і робити все необхідне, щоб ці люди повернулися додому. В той же час політики Західної Європи дотримуються думки, що надання допомоги мігрантам повинно стати головним завданням, незалежно від причин міграції.
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Як відомо, Європейська комісія планує почати переговори про надання притулку ще 160 тисячам біженців.
З цього приводу голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер має намір звернутися до Європейського парламенту в середу, 9 вересня.
Тим часом Латвія виступає проти обов'язкових квот на біженців.