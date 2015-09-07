Слідом за Німеччиною та Фінляндією у Литві засумнівалися у подальшому існуванні Шенгену

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс в ефірі програми "Ранкова панорама" латвійського телеканалу LTV у понеділок, 7 вересня, повідомляє LSM.lv.

"Це найсерйозніша криза ідентичності ЄС, до того ж, якщо в цьому питанні не буде згоди, це може призвести до кінця Шенгенської зони і введення прикордонного контролю", - підкреслив чиновник.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила , що питання розподілу мігрантів в Європі, залишившись невирішеним, поставить під питання доцільність подальшого існування Шенгенської угоди. Пізніше міністр внутрішніх справ Фінляндії Петтері Орпо заявив , що Фінляндія поки не планує вводити прикордонний контроль з країнами Шенгенської зони, проте при необхідності проект повернення перевірок на кордоні вже існує.

Нагадаємо, через війни у Північній Африці і на Близькому Сході країни Європи захлеснув потік біженців з цих регіонів.

На думку глав багатьох європейських держав, це найбільша міграційна криза з часів Другої світової війни. Країни Балтії і деякі інші члени ЄС вважають, що треба відокремлювати економічних мігрантів від біженців і робити все необхідне, щоб ці люди повернулися додому. В той же час політики Західної Європи дотримуються думки, що надання допомоги мігрантам повинно стати головним завданням, незалежно від причин міграції.

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Як відомо, Європейська комісія планує почати переговори про надання притулку ще 160 тисячам біженців.

З цього приводу голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер має намір звернутися до Європейського парламенту в середу, 9 вересня.

Тим часом Латвія виступає проти обов'язкових квот на біженців.